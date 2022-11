Dans l’atelier d’Estelle Meyrand

Estelle Meyrand, qui êtes-vous ?

J’ai suivi des études d’art à Lyon ; j’enseigne le dessin, j’interviens dans des écoles et je me consacre parfois à la bande dessinée et à l’illustration de livres jeunesse. J’ai déjà des ouvrages chez Delcourt, Soleil, Nocturne ou encore Petit à Petit.



Dans mon blog, je raconte mes aventures de professeur et je montre mes ateliers et les réalisations de mes élèves : http://www.estelle-meyrand.fr/